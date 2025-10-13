Case in rovina, spiriti e leggende: i borghi abbandonati della Lombardia perfetti per Halloween

Sei alla ricerca di qualcosa che, in vista di Halloween, possa essere sia poetico che spettrale? L’autunno lombardo fa al caso tuo! tra le nebbie che avvolgono le valli e i silenzi delle montagne, si nascondono paesi dimenticati e leggende che sembrano risvegliarsi solo nella notte delle streghe. Il 31 ottobre, con le sue ombre e i suoi misteri, è il momento perfetto per scoprire questi borghi sospesi nel tempo, dove la paura convive con la bellezza malinconica delle rovine. Proviamo a farlo insieme!

Photo Credits: Shutterstock