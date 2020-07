Bocelli: spunta un video di marzo nel quale la pensava diversamente

Parole dure e soprattutto polemiche, quelle di Bocelli sul Covid, che però il 9 marzo aveva pubblicato sui social un video di tutt’altro tenore, nel quale si diceva sicuro che osservando tutte le regole previste dagli esperti.

“A casa sono obbligato a restare – aveva esordito allora il cantante – Del resto, per senso civico, per dare una mano ai tanti amici che sono impegnati nella sanità, che mandano messaggi veramente allarmanti e allarmati. Io credo che la situazione sia molto seria. Ma che presa seriamente, senza panico e senza disperazione, possa essere superata e vinta anche in tempi relativamente brevi. Per il momento è fondamentale attenersi alle regole che ci danno gli operatori del settore e fare tutto il possibile per combattere questa battaglia tutti assieme. E alla fine ce la faremo. Per ora bisogna restare a casa”.

foto: Kikapress