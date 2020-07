Totti, la foto a Capri e la polemica su Vieri

In vacanza a Capri, Ilary e Francesco Totti si stanno proprio godendo le vacanze e non è solo lui a godersi il mare e la bella vita dell’isola.

Anche Ilary Blasi ha pubblicato un po’ di foto, tra cui alcune in cui si mostra con addosso un paio di sandali in nappa intrecciata griffati Bottega Veneta che hanno subito fatto aguzzare gli occhi dei fan anche per il loro prezzo. Quanto costano? 950 euro di listino! Non male per un paio di ciabattine!

foto: Kikapress