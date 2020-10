“Moltissimo! È un personaggio che mi diverte perché ha 1000 sfaccettature. Non ho mai amato interpretare gli eroi buoni e basta, non sono mai stata ambasciatrice del buonismo per così dire. Ho sempre amato di più le sfumature, quei personaggi che vivono un po’ a cavallo fra il bene il male, perché l’essere umano è così, con una zona d’ombra e una di luce. Io non credo che esistano eroi che non hanno una zona di ombra e viceversa cattivi che non hanno una zona di luce. Questo personaggio mi piace e lo trovo bellissimo perché è una combattente, in continua lotta tra il bene e il male.”

Crediti foto@Endemol Shine Italia