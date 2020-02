L'inaspettato regalo di Benji a Bella

Nella miglior tradizione dei capri espiatori, al grido di “Cherchez la femme”, le attenzioni di fan ed addetti ai lavori si sono concentrate su Bella Thorne, la stellina Disney con cui Benjamin Mascolo starebbe per convolare a nozze. A quanto pare Bella non è mai stata particolarmente simpatica al fandom, non solo per la classica gelosia delle fan, ma anche per il rapporto poliamoroso che la lega al cantante e la sua tendenza a parlare senza problemi della sua (movimentata) vita sessuale.