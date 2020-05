Benedetta Rossi, preoccupazione per Nuvola

In questo fine settimana c’è stato un peggioramento: Nuvola non riusciva a camminare, ha raccontato poi Benedetta in una storia, non muoveva le zampette davanti e quindi è stato portato dal veterinario, che gli ha fatto una radiografia e una puntura di cortisone.

Benedetta, Marco e Nuvola si sono poi concessi una sosta al mare, che si trova nelle vicinanze di casa loro, per respirare un po’ di aria buona e rilassarsi: c’è un po’ di tristezza negli occhi di Benedetta mentre spiega il motivo che l’ha portata ad essere assente dai social e i suoi fan l’hanno sicuramente intercettata.