Benedetta Rossi, niente regalo al marito per il compleanno?

Che Benedetta Rossi non sia riuscita a comprare un regalo per il marito è più che comprensibile, impegnata com’è in queste settimane con la registrazione della nuova edizione di Fatto in casa da Benedetta. Ma che una delle food blogger più famose e amate d’Italia (sebbene non sappia cucinare il pesce) non sia riuscita a preparare una torta di compleanno per il proprio uomo, sembra proprio il colmo.

Foto: Kikapress