Benedetta Rossi e il marito rispondono alle domande di fan

Benedetta Rossi vive in una bellissima casa immersa nel verde dove sta registrando le nuove puntate di Fatto in casa da Benedetta e che ospita ance un piccolo agriturismo. Quest’anno, la struttura resterà chiusa al pubblica, ma lei e il marito – come rivelato nelle IG Stories – non hanno mai pubblicizzato troppo il loro B&B. Intanto perché ha poche camere e poi perché la maggior parte dei clienti è composta da ospiti abituali, che ritornano a trovarli di anno in anno.

Ma quanto costerebbe soggiornare in casa di Benedetta Rossi? L’anno scorso, i prezzi per una stanza matrimoniale variavano da un mino di 30 euro a un massimo di 90 in alta stagione, compresa la colazione. tariffe poco più alte per la mezza pensione (da 50 a 80 euro) e per la pensione completa (da 65 a 90 euro).

Foto: Kikapress