Benedetta Rossi di nuovo insieme col marito

Benedetta Rossi è pronta a tornare in tv con la nuova stagione di Fatto in casa da Benedetta. Le registrazione, come aveva annunciata la stessa food blogger nelle IG Stories, sono iniziate e si svolgono nella sua casa, a Fermo. Ecco perché, in questi giorni, Benedetta è apparsa piuttosto stanca, tanto da far preoccupare alcuni fan.

Eccola, infatti, stremata dopo le registrazioni, mentre si concede un momento di relax coccolando i piedi…

Foto: Shutterstock