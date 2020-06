Benedetta Parodi su La7

Che cos’è la sclerosanti alla quale di dovrebbe sottoporre Benedetta Parodi?

Come riporta il sito del IDE – Istituto Dermatologico Europeo

La scleroterapia è, senza dubbio, la tecnica più usata per eliminare il fastidioso problema dei capillari dilatati ed evidenti.La sostanza iniettata, in genere polidocanolo, danneggia l’endotelio provocando una reazione infiammatoria e una fibrosi della intera parete venosa. In questo modo il sangue viene deviato nelle vene sane con un sensibile miglioramento della circolazione.Per eliminare i capillari rotti è possibile ricorrere anche a tecniche laser.Esistono due metodologie per applicare questa terapia, la terapia sclerosante farmacologica e quella a base di soluzione salina.Come tanto donne, Benedetta soffre quindi di questi capillari evidenti che in un periodo di sedentarietà come quello della quarantena, tendono a essere ancora più visibili.