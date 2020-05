Benedetta Parodi al ristorante

Come riporta l’Istituto Auxologico Italiano

La mascherina ha una parte interna e una esterna, una superiore e una inferiore. La parte interna o anteriore, quella cioè a contatto con la pelle del viso, è solitamente bianca; quella esterna invece è colorata. La parte superiore della mascherina chirurgica si riconosce perché ha un filo metallico che permette di adattarla al viso, quella inferiore no.Le mascherine di tipo chirurgico hanno quattro lacci che consentono di assicurarla al volto – alcune mascherine di tipo ffp2/3 hanno invece gli elastici, e in certi tipi gli elastici devono essere incrociati, in altri no: un elastico si porta sulla nuca e sopra l’orecchio, l’altro sotto l’orecchio. Qui ci occuperemo della semplice mascherina di tipo chirurgico, la più diffusa.

Ci sono quindi delle norme igieniche fondamentali che dobbiamo seguire al momento di indossare la mascherina monouso per non comprometterne l’efficacia: lavare le mani, far aderire la mascherina al viso, annodarla bene, non riutilizzarla e toccarla meno possibile.Benedetta ricordatelo la prossima volta! Dai il buon esempio a tutti noi e buona fase 2!