Panzerotti o calzoni?

Oggi vediamo insieme come preparare i panzerotti pugliesi, un piatto tipico della tradizione culinaria della Puglia, perfetto per una cena in famiglia. Pochi e semplici ingredienti ci serviranno per realizzare questi panzerotti e sono così buoni che uno tira l'altro! Andranno a ruba in famiglia, piaceranno davvero a tutti, grandi e bambini, sono infatti perfetti da realizzare insieme ai più piccoli, che si divertiranno a mettere le mani in pasta e soprattutto a mangiare i panzerotti una volta cotti! Per i miei panzerotti ho scelto di utilizzare il ripieno classico e sempre delizioso, con pomodoro e mozzarella filante ma la fantasia in cucina non ha limiti, quindi divertitevi ad utilizzare ripieni diversi, anche in base agli ingredienti che avete nel frigorifero. La frittura rende i panzerotti pugliesi dorati all'esterno e soffici e filanti all'interno…una vera delizia! . ▼ INGREDIENTI ▼ . DOSI PER 10 PANZEROTTI PER L'IMPASTO 500g di Farina 0 (va bene anche 00) 300ml di Acqua tiepida 3g di Lievito di birra disidratato (oppure 10g di lievito di birra fresco) 1 cucchiaio di olio Extra Vergine di oliva 6g di zucchero (1 cucchiaino scarso) 10g di sale (1 cucchiaino abbondante) PER IL RIPIENO 200g di Mozzarella per pizza a cubetti 100g di Passata di pomodoro sale – pepe – origano qb Olio Per Friggere RICETTA STAMPABILE ► https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/panzerotti-pugliesi/