Tre castelli magnifici, da 21 anni nella World Heritage List dell’Unesco

A Bellinzona è possibile rivivere le atmosfere medievali grazie a tre magnifici castelli, che da 21 anni sono inseriti nella World Heritage List dell’Unesco. Mura merlate torri, porte giganti, ponti levatoi vi proietteranno subito nel Medioevo lasciandovi bocca aperta non solo per i panorami mozzafiato che offrono, ma anche per la magnificenza architettonica.

