Cala il gelo tra Belen e Stefano De Martino

Nel frattempo, dopo tutta la storia dell’aeroporto di Malpensa e della Stories arrabbiata di Belen, arriva anche il gesto eclatante di Veronica Cozzani, la mamma della Rodriguez.

La donna ha infatti compiuto un’azione non sfuggita agli occhi attenti degli appassionati del gossip: ha deciso di non seguire più Stefano De Martino su Instagram.

Non è chiaro se lo abbia fatto per via degli ultimi sviluppi o, peggio ancora, per le battute di Peppe Iodice a Made In Sud, che aveva detto qualcosa a Stefano tirandola in ballo: “Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera. Mi ha detto testuali parole: ‘Dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui”.

Foto: Kikapress