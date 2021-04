Belen con De Martino e Spinalbese sempre alle Maldive

Al sesto mese di gravidanza Belen Rodriguez si è concessa una fuga d’amore con Antonino Spinalbese scappando alle Maldive e facendo il pieno di mare, sole, tranquillità e coccole col suo hair stylist.

Su Instagram è un tripudio di foto e stories, ma gli utenti hanno storto il naso per via delle tempistiche poco azzeccate, secondo il parere di molti, vista l’emergenza sanitaria mondiale in corso. A scatenare le polemiche in rete anche un altro dettaglio: nel 2019 Belen portò nello stesso resort di lusso, il Baglioni hotel, anche Stefano De Martino, per celebrare l’amore ritrovato dopo una lunga pausa di riflessione.