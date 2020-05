Addio a Fred Willard, morto a 86 anni per cause naturali

Ma Fred era stato anche protagonista di Beautiful, la soap dei record della CBS: dal 2014 al 2015 aveva interpretato John Forrester, fratello di Eric e padre di Ivy. Un ruolo forse diverso da quelli a cui era abituato e che l’avevano reso famoso, come quelli nei mockumentary, un genere molto particolare che fonde fantasia e realtà con lo stile del documentario: lo ricordiamo in This Is Spinal Tap di Rob Reiner, in Campioni di razza, A Mighty Wind – Amici per la musica e For Your Consideration di Christopher Guest.