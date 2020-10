Una scena che ha mandato in visibilio i fan della serie tv, che per mesi hanno solidarizzato con Hope, sperando che potesse riscattarsi dalle sofferenze. E nell’episodio di lunedì 19 ottobre, sembra esserci riuscita, visto che per Flo scattano pure le manette, come già accaduto per il dottor Reese.

foto: Shutterstock