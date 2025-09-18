Batman Day: la metro di Roma si trasforma in Gotham City, tutti gli eventi del 20 settembre

Il Batman Day è fatto ovviamente anche di shopping nerd. OVS lancia la collezione kids back to school, Spin Master nuove action figures ninja, e Mattel set Imaginext come la Batcave e l’Exo Suit. Lego completa la festa con la Batmobile di Batman Forever, la classica del ’66 e set contro Mr. Freeze e Joker. Nei Toys Center promo dedicate con zaini e card olografiche da collezione.

Photo Credits: Mongini Comunicazione