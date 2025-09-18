Batman Day: la metro di Roma si trasforma in Gotham City, tutti gli eventi del 20 settembre
Il 20 settembre 2025 i fan di Batman avranno un motivo in più per scendere in metro a Roma: la stazione Ottaviano si trasformerà infatti in quella di Gotham City per due settimane. Tra affissioni digitali e fisiche trasformeranno i corridoi nell’Arkham Asylum o nell’Iceberg Lounge, si festeggerà un Batman Day ricco di eventi, uscite e sorprese a tema Cavaliere Oscuro. Scopriamole insieme.
Roma diventa Gotham City
Dal 15 al 28 settembre la metro Ottaviano prenderà i panni di Gotham City grazie a dei nuovi allestimenti spettacolari. Sabato 20, giornata centro del Batman Day, sarà distribuita la “Gotham City Gazette” e l’artista Solo&Diamond realizzerà un’opera live dedicata a Batman e al tema “Be The Hero”. Un invito a seguire le orme del detective senza bisogno di superpoteri.
Maratone TV e streaming a tema batman
Il Batman Day invaderà anche il piccolo schermo: su Boing potremo assistere a una maratona di Teen Titans Go! e su Cartoonito a quella di Batwheels, anticipata dallo speciale “L’origine segreta delle Batwheels”. Su Boomerang, invece, ci aspetta una settimana intera di episodi e una maratona il 20 settembre. Alcuni episodi speciali saranno disponibili anche su Boing App e Cartoonito App.
Fumetti e videogiochi sul Cavaliere Oscuro
Panini Comics celebrerà il Batman Day con il volume Batman Day 2025 – I tanti volti del Cavaliere Oscuro, cinque storie che esplorano le diverse sfaccettature dell’eroe. In edicola anche una variant di Batman #118 firmata Nicola Scott e la Joker Collection in 10 volumi. Intanto Warner Bros. Games ha annunciato LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, in uscita nel 2026.
Gadget e collezionabili per il Batman Day
Il Batman Day è fatto ovviamente anche di shopping nerd. OVS lancia la collezione kids back to school, Spin Master nuove action figures ninja, e Mattel set Imaginext come la Batcave e l’Exo Suit. Lego completa la festa con la Batmobile di Batman Forever, la classica del ’66 e set contro Mr. Freeze e Joker. Nei Toys Center promo dedicate con zaini e card olografiche da collezione.
