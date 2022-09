In Basilicata a Grottole nasce il Wonder Bee&Bee, il primo apiario integrato dove poter dormire in piena sicurezza, in una cornice suggestiva e originale. Le api faranno compagnia a chiunque avesse voglia di vivere un’esperienze diversa dove sarà possibile soggiornare immersi nella natura più autentica.

FOTO: SHUTTERSTOCK