Barbara D’Urso, foto troppo ritoccata?

Pioggia di critiche per Barbara D’Urso su Instagram, colpevole a detta degli utenti, di aver condiviso una foto troppo ritoccata. La conduttrice è molto attiva sui social e pubblica spesso scatti che la ritraggono sul lavoro o in momenti di vita quotidiana. Non mancano anche i video in cui ama rivolgersi ai fan con consigli e persino ricette culinarie. Ma spesso, accade che le sue apparizioni suscitino polemiche.

Foto: Kikapress