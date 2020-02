Morgan-Bugo, la storia infinita

Durante “Live-Non è la D’Urso” non si è persa l’occasione per rettificare una notizia inesatta che sarebbe stata diffusa nel programma pomeridiano della concorrenza: Mara Venier ha infatti affermato in trasmissione che il “disco di Bugo” è primo in classifica, mentre in realtà al primo posto c’è la compilation di Sanremo (nella quale c’è anche la versione originale di “Sincero”) e, come fa notare Red Ronnie seduto nella sfera di “Live”, il disco di Bugo è solo ventottesimo.