Barbara D'Urso e la 'finta' corsa su Instagram

In spiaggia, in piscina, a casa e mentre fa sport. Barbara D’Urso si sta divertendo moltissimo a deliziare i fan con numerosi post su Instagram con cui condivide alcuni dei momenti delle sue vacanze rigorosamente italiane. L’ultimo post pubblicato, però, non ha convinto del tutto i follower: Carmelita sta davvero facendo una corsa o si è messa in posa per i social?

LEGGI ANCHE: — Non solo i piedi, guarda lo strano effetto sulla gamba che non convince i fan >>

Foto: Kikapress