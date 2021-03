È bastata una foto postata su Instagram per mandare in visibilio i fan. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi; il re di questa ultima edizione del GfVip e la regina della domenica di Canale 5 insieme in una foto di qualche tempo fa.

In pochissime ora la foto ha riscosso tantissimi like e come era prevedibile moltissimi commenti.

@kikapress