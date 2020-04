Qualcuno scherzosamente suggerisce che ci sia Malgioglio con lei ma in realtà sappiamo perfettamente che il compositore è in quarantena per via dell’ospitata da Chiambretti. Qualcuno nota inoltre che il video è mosso, come se qualcuno la stesse inquadrando. Infine anche le parole pronunciate dalla conduttrice alla fine, quel “arrivo” prima di sparire, fanno credere che Barbara D’Urso non sia sola. A questo punto l’interrogativo è lecito: con chi vive Barbara D’Urso? E qualcuno nei commenti le chiede ancora:

ma perchè vuoi farci credere di essere da sola in casa?