Ballando con le stelle, confermato esordio 19 settembre

L’inizio di Ballando con le Stelle è stato in bilico per 24 ore dopo il risultato dubbio del test Covid eseguito su Paolo Conticini. A rivelare il retroscena la stessa Milly Carlucci che ha finalmente presentato la nuova edizione dello show alla stampa, all’esterno dell’auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, al fianco del direttore di Rai1 Stefano Colella. La conduttrice ha raccontato cosa è successo nelle scorse ore, quando si è temuto di dover rinviare per l’ennesima volta la messa in onda della prima puntata.

Foto: Kikapress