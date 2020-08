Ballando con le stelle sospeso per Covid?

Si tratterebbe del maestro di ballo, Samuele Peron, mentre Rosalinda Celentano, che avrebbe fatto il test come tutti gli altri, sarebbe risultata negativa. Il ballerino professionista, scrive TPI, avrebbe passato le vacanze in Sardegna e andrebbe quindi ad aggiungersi alla lunga lista dei Vip contagiati.

Foto: Kikapress

Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta positivo solo Samuel Peron che, tema ricorrente in questi giorni, aveva trascorso le vacanze in Sardegna. (sta bene, per fortuna) https://t.co/XbTB0QooZ1

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 25, 2020