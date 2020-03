Il Coronavirus e i programmi tv

Il Coronavirus e le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi del contagio nel nostro paese hanno fatto irruzione nelle abitudini quotidiane di tutti, senza eccezioni: così anche i programmi televisivi hanno subito modifiche e cancellazioni, come è accaduto ad esempio a “La Corrida” su Rai Uno.

Da settimane ormai diversi programmi vanno in onda senza pubblico e anche sul piccolo schermo non può esserci contatto ravvicinato: per questo anche un programma storico di Rai Uno come “Ballando con le stelle” potrebbe essere sospeso.