Ballando con le stelle: nuovo caso COVID e due intossicati

Guillermo Mariotto è stato nominato Cavaliere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stilista ha mostrato sui social una lettera arrivatagli dall’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma…

Ebbene, una follower ha voluto fargli un appunto polemico sulla questione scrivendogli un commento velenoso su Instagram in seguito ai suoi commenti su Rossella Erra: ‘Un “cavaliere” rigorosamente virgolettato. Un vero cavaliere non chiamerebbe mai nessuno “quella cicciona con gli strass“, me che meno una vera signora come Rossella. Mariotto arrogante e scostumato, io per il prossimo anno proporrei una sostituzione’.

foto: Kikapress