La maledizione di Ballando con le stelle 2020

La notizia è ufficiale: Samuel Peron, dopo lunghe settimane in cui i tamponi non si negatizzavano, è finalmente tornato negativo al Covid19. Non rientrerà in gara con la sua partner iniziale, Rosalinda Celentano, che ormai ha iniziato il percorso con Tinna Hoffman, ma ha dichiarato ad “Oggi” di aver sentito Milly Carlucci per capire come potrà inserirsi nello show.

Samuel ha voluto spendere qualche parola anche per Elisa Isoardi: “Ha una sensualità pazzesca. L’anno scorso è stata ospite per una sera, ho ballato con lei e l’ho trovta molto promettente. E’ una bellissima donna curvy, ma, a lei non interessa, punta su quello che ha dentro. E ha lo sguardo ammaliante…”