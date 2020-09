Ballando con le stelle, debuttano Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Elisa Isoardi ha avuto una relazione con Matteo Salvini. I due si mostravano spesso sui social insieme, ma un giorno la conduttrice pubblicò una foto piuttosto intima su Instagram, in cui si vedeva il leader della Lega a letto con lei, dormirle accanto. Ospite da Lilli Gruber, Salvini fu interpellato sulla fine della sua love story e anche su quello scatto. La giornalista gli chiese se fosse in imbarazzo per quel post e lui rispose così: “Non ho mai parlato della mia vita privata, non inizierò a farlo adesso. Ma non mi vergogno di aver amato. Per mio carattere alcune cose me le tengo per me, sul mio telefonino e nei miei ricordi. Ognuno è fatto a suo modo: è stata una cosa molto bella, come tutte le cose può avere un inizio e una fine. Ma penso che gli italiani mi paghino lo stipendio per il decreto e non per sapere con chi dormo“.

Foto: Kikapress