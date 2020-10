Ballando con le stelle, una nuova puntata con...mistero

View this post on Instagram

My home, my dream.. UN SOGNO CHIAMATO LUCI DELLA RIVALTA L'evento estivo di un mese al Il Castello di Rivalta ed il suo Borgo sta arrivando! Un favola ad occhi aperti per far vivere a tutti voi notti indimenticabili in una location unica. Pensate alle serate in compagnia, alle cene con amici, alla musica dal vivo e alla stagione più bella che ci sia, tutto questo a due passi dalla città! Una settimana solamente prima dell'inizio di una bellissima avventura che vogliamo rimanga nei ricordi di tutti. Prenotate per non farvi sfuggire nemmeno un evento della programmazione: +39 3207079700 #CastelloDiRivalta #lucidellarivalta