Avanti un altro quest'anno non ci sarà

Bisognerà aspettare l’anno prossimo per vedere in onda le nuove puntate di Avanti un Altro. L’esilarante show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti tornerà nel 2021. Al suo posto, fino ad allora, dovrebbe esserci Caduta Libera di Gerry Scotti, che al momento è in onda con le repliche di The Wall. I provini però sono già stati avviati, anche se i fan del conduttore romano sono delusi per questa lunga attesa.

foto: Ufficio Stampa Mediaset