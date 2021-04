"Avanti un altro! Pure di sera" da domenica 11 aprile

Per festeggiare i suoi 10 anni, il game show di Canale 5 debutta Domenica 11 Aprile con una serie di appuntamenti speciali: “Avanti un altro! Pure di sera” prodotto da Endemol Shine Italy.

Alla conduzione troveremo sempre Paolo Bonolis affiancato dall’insostituibile Luca Laurenti; una versione estesa del game show che appassiona milioni di italiani e che vedrà contrapposti in questa prima puntata personaggi del GFVip Vs Opinionisti. E proprio uno dei membri della squadra del GfVip si è reso suo malgrado protagonista di un siparietto che terrà banco per tutta la puntata.

