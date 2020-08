Avanti un altro, Francesca Brambilla non sarà più la Bona Sorte

C’è chi dice addio al ‘minimondo’ di Avanti un Altro per tentare nuove esperienze televisive. Francesca Brambilla non vestirà più i panni della Bona Sorte, ruolo che sarà ha affidato a un’altra giovane ragazza. Le selezioni sono già iniziate e sarà lo stesso pubblico a contribuire alla designazione della fortunata. Ma perché Francesca abbandona il programma di Paolo Bonolis? A spiegarlo su Instagram è Sonia Bruganelli, moglie del conduttore e boss di SDL, la società che produce lo show in onda su Canale5.

Foto: Kikapress