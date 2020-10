Auditorium Parco della Musica, curiosità: un'opera moderna

La città di Roma ospita alcuni dei monumenti più famosi al mondo. Dal Colosseo al Pantheon passando per piazza di Spagna e Fontana di Trevi: luoghi incantevoli, che rappresentano la storia e la bellezza di un’intera nazione. Ma nella capitale d’Italia sono state realizzate altre opere più recenti ma altrettanto straordinarie e degne di una visita, come l’Auditorium Parco della Musica, che riserva diverse curiosità. Progettato dal celebre architetto Renzo Piano, è stato completato nel 2002 e ospita eventi musicali e culturali tra i più importanti organizzati in città. Ma sapevate che all’interno sono situati anche tre musei che è possibile visitare gratuitamente?

