Arisa cede al ritocchino ma si pente

Le labbra di Arisa non sono naturali. Ad ammetterlo è la stessa cantante in una intervista a Oggi, nella quale si dice pentita di aver ceduto al ritocchino estetico. L’artista non è contraria agli interventi per migliorare la propria immagine, ma chi ci si sottopone dovrebbe farlo per se stessi, spiega, e non per gli altri.

Foto: Kikapress