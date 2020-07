Elena Sofia Ricci torna sul set di Che Dio ci aiuti 6

La pandemia da coronavirus aveva bloccato le riprese della nuova, attesissima stagione di una delle serie tv più amate, capace di macinare ascolti anche in replica. Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 erano previste per il prossimo mese di ottobre, ma la produzione ha iniziato a girare solo ieri, 30 giugno, quindi la programmazione è prevista per la primavera 2021.

Foto: MN Italia