Il tour gratuito sul trenino storico Termini-Centocelle

Ideato da Fabio Morgan e curato da Raffaele Meale, il progetto Arena Pasolini proietterà film che hanno fatto la storia della cinematografia italiana: da Accattone a Uccellacci e Uccellini, da Il Vangelo secondo Matteo a Salò o le 120 giornate di Sodoma, fino ad arrivare ad una versione di Mamma Roma sottotitolata in bengalese.

L’appuntamento è nei giorni 14, 20, 22 e 23 settembre alle ore 20.00 alla fermata del trenino in Via Giolitti, Stazione Termini Laziali, in un vagone riservato che porterà gli spettatori all’Arena Pasolini. Qui, verranno introdotti al film da Raffaele Meale in dialogo con un ospite.

Photo Credits: Federico Cianciaruso via HF4