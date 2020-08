L'aperitivo? Un'invenzione di Roma (antica)

In tempi antichi le tavole dei romani erano molto semplici, con pasti frugali e poco elaborati. Più avanti, via via che andavano a sottomettere militarmente popoli più evoluti – come i Greci – i romani iniziarono ad assorbire alcuni aspetti delle culture straniere, come quelli legati all’alimentazione; le ricette divennero più elaborate e i banchetti più sontuosi.