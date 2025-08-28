Antuni, il borgo fantasma a un’ora da Roma: un’escursione sorprendente sul Lago del Turano
Incorniciato dal blu del Lago del Turano e dalle cime dei Monti Navegna e Cervia, c’è un “borgo fantasma” che si raggiunge in poco più di un’ora di auto da Roma. Stiamo parlando di Antuni, un luogo che sembra sospeso nel tempo e che svela a tutti i suoi visitatori dei panorami mozzafiato, ruderi medievali e immensi silenzi che ci raccontano una storia dimenticata.
Photo Credits: Annarita Canalella
Antuni: un borgo medievale sorto come fortezza
Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Antuni nacque nell’XI secolo come Castrum Antoni, una fortificazione voluta per difendersi dalle incursioni saracene. Nei secoli passò tra le mani di numerose famiglie nobili come i Brancaleoni, i Mattei e i Del Drago, che lo trasformarono in un piccolo feudo di pregio e facendo sì che il borgo acquistasse e mantenesse un grande fascino, dominando dall’alto la valle del Turano.
Photo Credits: Annarita Canalella
Dalla guerra all’abbandono di Antuni: com’è diventato un borgo fantasma
La Seconda Guerra Mondiale portò alla fine di Antuni: un bombardamento nel 1944 distrusse la chiesa e danneggiò il Castello del Drago. Dopo anni di stenti, dunque, negli anni ’50 tutti i suoi abitanti lo lasciarono, trasformandolo in una città fantasma. Solo negli anni ’90 iniziarono i lavori di recupero che oggi permettono di riscoprirne la bellezza.
Photo Credits: Annarita Canalella
Un’escursione tra rovine e natura: visitare Antuni oggi
Oggi Antuni è visitabile solo con guida, percorrendo una mulattiera di circa 1,5 km. Una volta superato l’arco d’ingresso, si può passeggiare tra rovine, giardini e mura fortificate che si affacciano sul lago. L’escursione prosegue poi verso l’eremo di San Salvatore, una grotta rupestre con affreschi seicenteschi, che regala una vista spettacolare.
Photo Credits: Annarita Canalella
Come arrivare e cosa aspettarsi da una visita ad Antuni
Per raggiungere Antuni basta imboccare l’A24 fino a Carsoli-Oricola e seguire le indicazioni per il Lago del Turano. Da Castel di Tora, un cancello segna l’ingresso al sentiero che porta al borgo. L’atmosfera sospesa, i panorami sul lago e la sensazione di entrare in una storia dimenticata fanno di questa gita una delle più sorprendenti a due passi da Roma.
Photo Credits: Annarita Canalella