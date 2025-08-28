Antuni, il borgo fantasma a un’ora da Roma: un’escursione sorprendente sul Lago del Turano

Incorniciato dal blu del Lago del Turano e dalle cime dei Monti Navegna e Cervia, c’è un “borgo fantasma” che si raggiunge in poco più di un’ora di auto da Roma. Stiamo parlando di Antuni, un luogo che sembra sospeso nel tempo e che svela a tutti i suoi visitatori dei panorami mozzafiato, ruderi medievali e immensi silenzi che ci raccontano una storia dimenticata.

Photo Credits: Annarita Canalella