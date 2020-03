Antonio Zequila fa indignare i social

“Ma è vero che Zequila ha detto che Antonella andrebbe presa a bastonate come i cani randagi? – ha scritto una persona su Twitter Dicono lo abbia detto stamattina a Fernanda! Ma è una frase orribile!!”

E ancora: “Quindi, secondo Zequila, i cani randagi vanno presi a pietrate. Mi piacerebbe sentire cosa ne pensa la Lega Nazionale per la Difesa del Cane e l’ENPA, visto che è UN REATO dire queste cose e in TV specialmente!”

Poi, c’è chi chiede un intervento di Alfonso Signorini: “Sta storia che Antonella va pestata col bastone come si fa con un cane randagio non passerà inosservata. Signorini gli farà il c..o a Zequila ed anche a Fernanda visto che era li a dire che in Brasile si tirano i sassi per far andare via i cani randagi! Animalisti dove SIETE?”

E, infine, qualcun altro si limita a dire una frase che sintetizza tutto: “Siate obiettivi: le parole dette da Zequila nei confronti di Antonellla sono gravissime”.

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset