Antonino Cannavacciuolo, inedito su Instagram

Il padrone di casa di Villa Crespi, ora è pronto a tornare in TV per giudicare i cuochi amatoriali più bravi d’Italia e dispensare consigli su come preparare menu perfetti. Rivederlo in onda con la divisa da chef di qualche taglia in meno sarà una piacevole sorpresa per tutti. Quasi come aver scoperto quel lato di tenero papà.

Foto: Kikapress