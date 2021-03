Antonella Elia ospite di Barbara D'Urso, bagarre in studio

Che Antonella Elia sappia bene come far parlare di sé è indubbio: che sia al GF VIP, a Temptation Island o da ospite a Non è la D’Urso, l’opinionista smuove nel profondo gli animi di chi ha vicino e non è infrequente che ci scappino liti, urla e offese.

A Non è la D’Urso Antonella Elia si è sottoposta, con Pietro Delle Piane, alle sfere della verità, ma ha avuto la capacità di trasformarsi da ‘indagata’ e sotto interrogatorio a giudice spietato.