Per cercare di recuperare dagli ascolti costantemente in calo del suo È sempre mezzogiorno ed evitare il flop, la Clerici ha optato per un format leggermente diverso, inserendo alcuni elementi meno leggeri, come la politica e soprattutto l’emergenza Covid-19.

Tra i suoi nuovi ospiti c’è stata ad esempio Sara Caponigro, medico di base dell’ASL Roma, che ha fugato alcuni dubbi sulle differenze tra i termini “isolamento” e “quarantena”, finendo a parlare di Covid-19 anche in un programma che dovrebbe essere dedicato alla cucina.

foto: Kikapress