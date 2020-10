Anne Hathaway, Strega Suprema nel film di Robert Zemeckis

Una storia diabolica, come dice il regista Robert Zemeckis che qui è anche co-sceneggiatore e tra i produttori del film.

“Penso che Le Streghe sia una delle sue opere migliori, se non la migliore, – spiega Zemeckis – ed è per questo che ero particolarmente interessato a realizzarne un film. Le streghe sono diabolicamente deliziose: sono malvagie e impenitenti. Vogliono liberare il mondo dai bambini. Ho pensato che fosse un’idea meravigliosamente sovversiva per una storia per ragazzi”.