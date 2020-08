Anna Maria Barbera, il successo con Sconsolata

Sconsolata è stata infatti il personaggio principale interpretato dalla Barbera, il suo cavallo di battaglia: ha esordito a Zelig e il successo è stato così grande da proiettarla in breve tempo nel mondo del cinema e della tv. Anna Maria ha condotto “Scherzi a parte” e “Striscia la notizia”, nel 2003 Pieraccioni l’ha voluta con lui nel film “Il Paradiso all’improvviso” e per quel ruolo è stata nominata sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento come miglior attrice. Da lì è partita una lunga serie di film, come Christmas in Love, Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, 2061 – Un anno eccezionale, Matrimonio a Parigi di Claudio Risi a fianco di Massimo Boldi.