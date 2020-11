Notti agitate invece per i suoi ammiratori, che non contengono l’entusiasmo di fronte alle sue pose sexy. Come quella che ha sfoggiato qualche settimana fa, esultato ancora una volta per la vittoria della Lazio. Anna Falchi si era mostrata su Instagram con la schiena nuda, senza reggiseno, con il pantaloncino della divisa della squadra e la sciarpa sul letto.

Foto: Kikapress