Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo visto le due new entry Isolde Kostner e Beatrice Marchetti gareggiare l’una contro l’altra in una sfida a squadre per una teglia di lasagne: la sciatrice ha trionfato permettendo a Angela Melillo e agli altri naufraghi vincitori di mettere le mani sulla gustosa ricompensa.