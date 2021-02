Non c’è pace per la questione televoto in questa edizione del GfVip. Dopo le polemiche per i voti arrivati dal Brasile a favore di Dayane Mello, il giallo del problema tecnico di venerdì 19 febbraio, ora si torna a parlare di bot.

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy