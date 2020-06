Anamorfosi a Roma: visita al Convento di Trinità dei Monti

Chi giunge a Roma per piacere o per lavoro, non può esimersi dal fare un salto in uno dei luoghi più famosi della città, Piazza di Spagna. Qui si erge la famosissima scalinata che conduce alla Chiesa di Trinità dei Monti, accanto alla quale sorge il Convento che ospita la Comunità del Sacro Cuore e della Fraternità Monastica di Gerusalemme. All’interno di questa struttura, edificata nel 1500 per ospitare i Padri Minimi di San Francesco di Paola, si trovano veri e propri tesori, spesso sconosciuti agli stessi abitanti della città eterna.

Foto: Shutterstock